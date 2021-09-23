https://ar.mehrnews.com/news/1918209/ ٢٣/٠٩/٢٠٢١, ١١:٤٦ ص رمز الخبر 1918209 مالتي مدیا الفيديو مالتي مدیا الفيديو ٢٣/٠٩/٢٠٢١, ١١:٤٦ ص تقرير فيديو؛ طريق مشاية زوار اربعينية الامام الحسين عليه السلام الآلاف ينطلقون مشيا على الأقدام إلى كربلاء للمشاركة في زيارة اربعينية الامام الحسين علية السلام. تحميل 4 MB رمز الخبر 1918209 کپی شد محتوى ذات صلة وفد من علماء الدين الفلسطينيين في كربلاء يؤكدون على زوال المُحتل مشاركة اكثرمن 11 الف موكباً من العراق و10 دول في زيارة الاربعين الحسيني بكربلاء مسيرة الاربعين الحسيني من الكوفة إلى كربلاء سمات العراق كربلاء اربعين الامام الحسين
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