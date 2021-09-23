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٢٣‏/٠٩‏/٢٠٢١, ١١:٤٦ ص

تقرير فيديو؛

طريق مشاية زوار اربعينية الامام الحسين عليه السلام

طريق مشاية زوار اربعينية الامام الحسين عليه السلام

الآلاف ينطلقون مشيا على الأقدام إلى كربلاء للمشاركة في زيارة اربعينية الامام الحسين علية السلام.

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رمز الخبر 1918209
https://ar.mehrnews.com/news/1918209/

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