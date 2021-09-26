إيران والعراق تتفقان على متابعة تحويل الأموال الإيرانية المجمّدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه التقى امير عبداللهيان، امس السبت، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، نظيره العراقي لبحث العلاقات الثنائية، واتفق وزير الخارجية الايراني، ونظیره العراقي على متابعة قضیة الافراج عن الاصول الايرانية المجمدة في العراق، مؤکدین علی ضرورة حل القضیة في أسرع وقت ممكن.

وبحث الجانبان الدبلوماسية الاقتصادية خلال الاجتماع ، واتفقا على متابعة بعض القضايا المتصلة بصادرات الغاز والكهرباء إلى العراق.

هذا وقد اتفق الجانبان على متابعة قضیة الافراج عن الاصول الايرانية المجمدة في العراق، مشددين علی ضرورة حل القضیة في أسرع وقت ممكن.

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