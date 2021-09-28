وزارة الامن الايرانية تعلن عن مقتل زعيم مجموعة ارهابية واعتقال عناصرها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت الوزارة في بيان أنه و: "بإجراءات استخباراتية للجنود المجهولين للإمام صاحب العصر (ع) تم تدمير مجموعة إرهابية كانت تنوي القيام بعمليات تخريبية داخل البلاد وذلك بدعم وتوجيه من أجهزة استخبارات الدول المتحاربة، حيث وإثر اليقضة في الوقت المناسب لدى الجنود المجهولين للإمام لصاحب العصر (ع) في وزارة الأمن تعرضت هذه المجموعة لضرباتهم".

واعلنت الوزارة انها ستبث تفاصيل هذه العملية ولحظة وفاة زعيم هذه المجموعة في الفيلم الوثائقي الذي سيعرض الليلة بعنوان "ألف سكين" ضمن نشرات اخبار وسائل الاعلام الوطنية./انتهى/