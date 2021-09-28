ايران تفتتح معهد ابحاث الدفاع المقدس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تم افتتاح معهد ابحاث علوم الدفاع المقدس التابع لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية مساء الثلاثاء 28 أيلول بحضور قائد القوات البرية للجيش الايراني، امیر کیومرث حیدری، ومجموعة من كبار القادة في مؤسسة المحاربين القدامى.

ويضم معهد العلوم والتربية التابع لقوات الجيش البرية للدفاع المقدس مكتبة متخصصة للدفاع المقدس ومركز توثيق الدفاع المقدس وجريدة الدفاع المقدس ومركز الارشيف الاعلامي وغرفة الدراسة والقراءة لمجموعة عمل الباحثين وقدامى المحاربين وكتب الاطفال الصوتية ومجموعة من الاعمال المترجمة./انتهى/