نمور إيران للكرة الطائرة تلاقي فراعنة مصر والارجنتين وهولندا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه حسب القرعة التي سحبت يوم الخميس فقد جاءت المجموعات الست كالتالي:
1-روسيا وصربيا وبورتريكو وتونس.
2-البرازيل وكوبا واليابان وقطر.
3-بولندا واميركا والمكسيك وبلغاريا.
4-فرنسا وألمانيا وسلوفينيا والكاميرون.
5-ايطاليا وكندا وتركيا والصين.
6-ايران والارجنتين وهولندا ومصر.
ومن الدور الاول يتاهل الفريقان الاول والثاني من كل مجموعة اضافة الى 4 من افضل الفرق الحائزة على المركز الثالث لتقسم الفرق الـ 16 المتاهلة الى الدور الثاني حيث توزع على 4 مجموعات تتنافس فيما بينها بطريقة الدوري.
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