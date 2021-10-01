  1. إيران
  2. الرياضة
٠١‏/١٠‏/٢٠٢١, ٩:٣٥ ص

بروسيا في الصيف المقبل؛

نمور إيران للكرة الطائرة تلاقي فراعنة مصر والارجنتين وهولندا

نمور إيران للكرة الطائرة تلاقي فراعنة مصر والارجنتين وهولندا

أظهرت قرعة بطولة العالم لرجال الكرة الطائرة 2022، المزمع إقامتها بروسيا في الصيف المقبل، وقوع المنتخب الوطني الايراني الحائز على بطولة آسيا في المجموعة السادسة إلى جانب منتخب الأرجنتين وهولندا ومصر.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه حسب القرعة التي سحبت يوم الخميس فقد جاءت المجموعات الست كالتالي:

1-روسيا وصربيا وبورتريكو وتونس.

2-البرازيل وكوبا واليابان وقطر.

3-بولندا واميركا والمكسيك وبلغاريا.

4-فرنسا وألمانيا وسلوفينيا والكاميرون.

5-ايطاليا وكندا وتركيا والصين.

6-ايران والارجنتين وهولندا ومصر.

ومن الدور الاول يتاهل الفريقان الاول والثاني من كل مجموعة اضافة الى 4 من افضل الفرق الحائزة على المركز الثالث لتقسم الفرق الـ 16 المتاهلة الى الدور الثاني حيث توزع على 4 مجموعات تتنافس فيما بينها بطريقة الدوري.

/انتهى/

رمز الخبر 1918451
https://ar.mehrnews.com/news/1918451/

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 1 + 1 =

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات