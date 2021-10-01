اتفاق تل أبيب والمنامة لمواجهة هجمات الطائرات الإيرانية المسيرة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال وزير الخارجية الكيان الصهيوني، يائير لبيد، أثناء زيارته للبحرين إن "إيران تطور قدرات قتالية من دون مُشغل، مثل طائرات من دون طيار ولكن ليس هذه فقط. وهذا يقلق الجميع هنا، وواضح للجميع أي قدرات نحن نضعها على الطاولة".

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، قد تطرق إلى هذا الموضوع خلال خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الإثنين الماضي، وقال إن إيران تستخدم "أسرابا من الطائرات الفتاكة من دون طيار"في جميع حدودها.

وإلى جانب لقائه مع ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، وولي العهد، سلمان بن حمد آل خليفة، زار لبيد برفقة وزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف الزياني، البارجة الأميركية "بيرل هاربر"، حيث استقبلهما قائد الأسطول الخامس الأميركي، براد كوبر. وقاعدة الأسطول الخامس الأميركي موجودة في البحرين. وأفادت الصحيفة بأنه في إسرائيل وصفوا زيارة لبيد للبارجة بأنه "حدث إستراتيجي هام".

وأضافت الصحيفة أن القضايا الأمنية، وبضمنها الموضوع الإيراني، احتلت قسما كبيرا من اللقاء بين لبيد وملك البحرين، كما تناول اللقاء قضايا اقتصادية. وقال مصدر سياسي إسرائيلي إن ملك البحرين لا يلتقي عادة ضيفا بمستوى وزير خارجية، لكن بادرات النية الحسنة من جانب الملك وولي العهد ووزير الخارجية تجاه لبيد تدل على رغبة البحرين في التعبير بشكل علني عن تعزيز علاقاتها مع إسرائيل.

المصدر: عرب 48

/انتهى/