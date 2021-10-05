رفع العقوبات عن إيران سيفضي إلى تخفيف أزمة الطاقة العالمية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير النفط الايراني، جواد أوجي أشار في حديث له يوم الاثنين عقب انتهاء الاجتماع الحادي والعشرين لوزراء النفط والطاقة في منظمة أوبك بلاس إلى أزمة الوقود الخانقة هذه الأيام في الدول المتقدمة، لافتا أن أسعار الغاز ازدادت الى عدة اضعاف وهذا القلق بشأن إمدادات الوقود تحول إلى مثار قلق وتحدٍ لشعوب الدول المختلفة وأسفر عن احتجاجات عديدة.

ووصف وزير النفط، الجمهورية الإسلامية بأنها من أكبر الدول المصدرة للنفط مبينا أنه "يمكن أن تساعد كثيرًا في إنهاء هذه الأزمة، ولكن بسبب اجراءات الحظر الجائرة في مجال الصادرات النفطية، لا يمكن تحقيق خطوة بهذا الصدد".

/انتهى/