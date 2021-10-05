بايدن يؤكد على التزام أمريكا بالدفاع عن جزر سينكاكو لصالح اليابان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أضاف كيشيدا للصحفيين في مقر إقامته أن البلدين الحليفين أكدا أيضا، خلال المحادثات الهاتفية التي استمرت قرابة عشرين دقيقة صباح الثلاثاء، على التعاون من أجل ضمان حرية الحركة في منطقة المحيطين الهندي والهادي.

جاء الاتصال بعد يوم من دعوة كيشيدا إلى انتخابات برلمانية في 31 من أكتوبر/تشرين الأول وتعهده بتعزيز جهود التصدي للجائحة.

وانتخب البرلمان كيشيدا رئيسا جديدا للوزراء أمس الاثنين.

وقال كيشيدا، "أكدنا على العمل معا من أجل تعزيز التحالف الأمريكي الياباني، وحرية وانفتاح منطقة المحيطين الهندي والهادي... أكدنا أيضا على أننا سنعمل معا بشأن القضايا المتعلقة بالصين وكوريا الشمالية".

وأضاف "وعلى وجه الخصوص، عبر الرئيس بقوة عن التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن اليابان، بما في ذلك ما يتعلق بالمادة الخامسة من المعاهدة الأمنية بين الولايات المتحدة واليابان" في إشارة إلى التزامات الولايات المتحدة الدفاعية تجاه اليابان والتي تشمل الجزر غير المأهولة.

ويزداد القلق في اليابان إزاء الأنشطة الصينية في بحر الصين الشرقي، بما في ذلك التوغل في المياه القريبة من الجزر المتنازع عليها المعروفة في الصين باسم دياويوس.

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