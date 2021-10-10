مقتل 19 شخصاً وإصابة آخرين في تحطم طائرة في تتارستان الروسية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه لقي 19 شخصاً مصرعهم اليوم الأحد، بعد تحطم طائرتهم بالقرب من قاعدة ريس في مدينة مينسيلينسك في تتارستان الروسية.

وفي التفاصيل، أفادت الإدارة الرئيسية في وزارة الطوارئ الروسية في تتارستان عن تلقي رسالة تتعلق بتحطم طائرة خفيفة، لتتوجه حامية المدينة للإطفاء والإنقاذ لموقع الحادثة.

وأكدت الإدارة وجود 23 شخصاً على متن الطائرة، معظمهم من المظليين، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن سبب الحادثة قد نتج عن عطل في الطائرة.

هذا وتم تطوير الطائرة "L410" في أواخر الستينيات من قبل شركة "ليت" التشيكوسلوفاكية. وبدأ التشغيل التجاري لها في العام 1973.

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