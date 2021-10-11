سوريا... مقتل 4 أشخاص وجرح 6 بانفجار سيارة مفخخة في عفرين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن الميادين انه أدى انفجار سيارة مفخخة في عفرين بريف الحلب الخاضعة لسيطرة المسلحين الموالين لتركيا عن قتل 4 و جرح 6 اشخاص.

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