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١١‏/١٠‏/٢٠٢١, ٢:٠٧ م

سوريا... مقتل 4 أشخاص وجرح 6 بانفجار سيارة مفخخة في عفرين

سوريا... مقتل 4 أشخاص وجرح 6 بانفجار سيارة مفخخة في عفرين

أعلنت مصادر مطلعة عن مقتل 4 أشخاص وجرح 6 بانفجار سيارة مفخخة في عفرين بريف حلب الخاضعة لسيطرة المسلحين الموالين لتركيا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن الميادين انه أدى انفجار سيارة مفخخة في عفرين بريف الحلب الخاضعة لسيطرة المسلحين الموالين لتركيا  عن قتل 4 و جرح 6 اشخاص. 

وحاليا لاتوجد تفاصيل لهذا الخبر.

/انتهى/

رمز الخبر 1918781
https://ar.mehrnews.com/news/1918781/

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