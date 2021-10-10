 الرئيس الايراني يهنئ المصارعين الإيرانيين بفوزهم بلقب الوصيف العالمي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه هنأ الرئيس الايراني السيد إبراهيم رئيسي في رسالة تهنئة لقب الوصيف العالمي للمصارعين الايرانيين في بطولة العالم في النرويج.

وقال إن التألق التاريخي والدائم للمصارعين الايرانيين في بلادنا والفوز بلقب الوصيف بأربع ميداليات ذهبية وميداليتين برونزيتين في بطولة العالم للمصارعة في النرويج عام 2021 ضاعف من فرحة وسعادة الشعب الايراني.

وصرح الرئيس الايراني بان هذه المشاركة المقتدرة والتي تبعث على الامل تعتبر علامة اخرى نحو خطوات لشعب حي وقوي لفتح قمم الفخر.

كما أعرب رئيسي عن شكره وتقديره للجهود التي بذلها مدربي فريق المصارعة الوطني.

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