لاعب شطرنج إيراني يتوّج بلقب بطل أرمينيا بهزيمة منافسه الألماني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الجولة الأخيرة من المسابقات انطلقت أمس الثلاثاء، في مدينة جيرموك بأرمينيا، وفي هذه الجولة، استطاع طباطبائي هزيمة منافسه الألماني وحصل على 6 نقاط للفوز بلقب البطولة.

وتمكن عبر هذا الفوز من رفع تصنيفه الدولي إلى 2665 نقطة واحتل المرتبة 85 بين أفضل لاعبي الشطرنج في العالم.

وحقق اللاعب في وقت سابق لقب الوصيف في بطولة العالم للناشئين، وأحرز لقب الوصيف في بطولة آسيا للشطرنج على المستوى الفردي والجماعي وتوج بلقب البطولة في أولمبياد الشطرنج في أرمينيا على المستوى الفردي.

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