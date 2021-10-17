تعیین "غريب آبادي" نائبا لرئيس السلطة القضائية الإيرانية للشؤون الدولية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اوضح "خدائيان" في تصريح له اليوم الاحد، ان رئيس السلطة القضائية حجة الاسلام "غلام حسين محسني إيجئي" كتب في قرار تعيين غريب آبادي، ما يلي : نظرا لضرورة اتخاذ الاجراءات على الصعيد الدولي والتنسيق والتناغم في سياق الاهداف الغائية للجمهورية الاسلامية الايرانية خلال الخطوة الثانية من تاريخ الثورة الاسلامية، يتعيّن عليكم التحرك من خلال التعاون مع كافة الجهات المعنية ولاسيما وزارة الخارجية، لتحقيق توجيهات سماحة قائد الثورة الاسلامية (دام ظله) واتباع السياسات الستراتيجية للسلطة القضائية في عهد الرقي والازدهار.

يذكر ان "كاظم غريب ابادي" يحل في منصبه الجديد مكان "علي باقري كني" الذي عيّن نائبا لوزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية.

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