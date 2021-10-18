التعاون العسكري مع موسكو في وتيرة متنامية/ تسجيل 199 حالة وفاة جديدة بكورونا

اللواء باقري: التعاون العسكري مع موكسو في وتيرة متنامية/ صفقات شراء أسلحة من روسيا!

صرح رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية، أنه سيتابع خلال زيارته الى موسكو صفقات شراء السلاح من روسيا والتي تم ابرامها بعد رفع الحظر التسليحي على ايران، مؤكداً أن التعاون مع القوات المسلحة الروسية في وتيرةٍ مُتنامية.

قائد بحرية الجيش: مجموعة القطع البحرية السابعة والسبعون ترسو في ميناء صلالة بسلطنة عمان

رست صباح يوم الأحد مجموعة القطع البحرية الإيرانية السابعة والسبعون التابعة للقوة البحرية للجيش الايراني في ميناء صلالة بسلطنة عمان.

سفير اليمن لدى ايران يبحث مع كبير مستشاري الخارجية آخر المستجدات في اليمن

أكد كبير مستشاري وزير الخارجية للشؤون السياسية علي أصغر خاجي، أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تؤيد حلا سياسيا في اليمن دون أي تدخلات من الأجانب ويقوم على إرادة الشعب اليمني.

الرئيس الايراني: ايران مستعدة لتقديم المساعدة من اجل تحقيق أمن واستقرار الشعب الافغاني

اكد الرئيس الايراني حجة الإسلام السيد "إبراهيم رئيسي" على ان ايران مستعدة لتقديم المساعدة والتعاون الكاملين في سبيل تحقيق الامن والاستقرار الدائمين للشعب الافغاني.

أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية عن: تعیین "غريب آبادي" نائبا لرئيس السلطة القضائية الإيرانية للشؤون الدولية

أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية "ذبيح الله خدائيان" تعيين سفير ومندوب إيران الدائم سابقا لدى المظمات الدولية بفيينا "كاظم غريب آبادي" في منصب نائب رئيس جهاز القضاء الايراني للشؤون الدولية وأمينا للجنة حقوق الانسان الوطنية.

المتحدث باسم الخارجية الايرانية: الاجتماع في بروكسل ليس بداية لمفاوضات الاتفاق النووي

أعلن المتحدث باسم الوزارة الخارجية الايرانية بان الاجتماع في بروكسل ليس بداية لمفاوضات الاتفاق النووي.

الصحة الايرانية: تسجيل 199 حالة وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية عن تسجيل11 ألفا و 396 إصابة و199حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

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