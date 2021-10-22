الفياض يوضح موقف الحشد الشعبي من الاعتراض على الانتخابات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه جاء ذلك خلال اجتماع عقده الفياض بحضور رئيس اركان الهيئة وقادة القواطع وآمري الألوية ومديري المديريات لاستعراض ابرز التطورات التي يشهدها البلد.

وقال الفياض في بيان، إن "الحشد الشعبي هو قوة أساس لحماية النظام الديمقراطي في العراق ولا احد يستطيع التعرض له خارج أطار القانون".

ولفت رئيس الهيئة إلى أن "وظيفة الحشد الشعبي ليس حماية نفسه وانما حماية أمن واستقرار البلد جنبا الى جنب مع القوات الأمنية، مؤكدا أنه مع الاطر القانونية للاعتراض على الانتخابات وعملنا في السياسة شيء وعملنا في الحشد شيئا آخر".

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