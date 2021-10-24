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٢٤‏/١٠‏/٢٠٢١, ١٢:٢٩ م

أفغانستان.. الحکومة الجديدة تعتزم إنشاء جيش نظامي مزود بكل المعدات العسكرية المتقدمة

أفغانستان.. الحکومة الجديدة تعتزم إنشاء جيش نظامي مزود بكل المعدات العسكرية المتقدمة

أعلن وزير الدفاع في الحكومة الأفغانية المؤقتة التي شكلتها حركة "طالبان"، محمد يعقوب مجاهد، عن خطط السلطات الجديدة لإنشاء جيش وطني.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه شدد يعقوب في رسالة صوتية مسجلة، على أن الحكومة الجديدة تعتزم إنشاء "جيش نظامي مزود بكل ما يلزم"، بما في ذلك معدات عسكرية متقدمة ومنشآت حديثة، لافتا إلى أن الجيش الجديد، بالإضافة إلى قوات برية، سيشمل "سلاح جو قويا".

وتعهد الوزير في حكومة "طالبان" لجميع الأفغان بأنه "سيكون بإمكانهم الفخر بهذا الجيش" وأنه سيكون قادرا على حمايتهم.

وجدد يعقوب تعهد "طالبان" بعدم السماح باستخدام أراضي أفغانستان لممارسة أنشطة ضد دول أخرى، محذرا في الوقت نفسه من أن الحكومة الجديدة لم تسمح لأي دولة بخرق مجال أفغانستان الجوي.

وقال إن إحدى أولوية الحكومة الجديدة هي حماية حدود البلاد.

/انتهى/

رمز الخبر 1919174
https://ar.mehrnews.com/news/1919174/

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