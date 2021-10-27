قوات الجيش واللجان الشعبية في اليمن باتت تسيطر على 11 مديرية في مأرب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرحت مصادر خاص لقناة المسيرة، اليوم الأربعاء، بأن الجيش واللجان الشعبية يسيطرون على مديرية الجوبة بمحافظة مأرب، موضحا أن السلطة المحلية في منطقة مراد تستعيد الاستقرار والأمن في المديرية بمحافظة مأرب.

تأتي استعادة مديرية الجوبة على تخوم مدينة مأرب في سياق الانتصارات الميدانية المتلاحقة لتحرير كامل المحافظة من دنس الغزاة والمحتلين ومرتزقتهم.

وكان المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع في مؤتمر صحفي له، الأحد، قد كشف عن نتائج عملية ” ربيع النصر ” في محافظتي شبوة ومأرب والتي انتهت بتحرير مساحة تقدر بأكثر من 3200 كم مربع.

وأوضح العميد سريع أن قواتنا المسلحة واصلت تحقيق الإنجازات الميدانية وهي بصدد تحرير البلاد بدحر قوى العدوان والعملاء والمرتزقة.. مضيفا أن هذه العمليات أدت الى تحرير مناطق واسعة من عدة محافظات ناهيك عن تكبيد العدو خسائر كبيرة.

وبين العميد سريع أنه قواتنا وبمشاركة أبناء المناطق المحررة نجحت بعون الله تعالى في تحرير مديريات عسيلان وبيحان وعين من محافظة شبوة وتحرير مديريتي حريب والعبدية وأجزاء من مديريات جبل مراد والجوبة بمحافظة مارب ليصبح إجمالي ما تم تحريره خلال عملية ربيع النصر 3200 كيلومتر مربع.

وأكد العميد سريع أن بعض المناطق التي تحررت في محافظة مارب مؤخراً ظلت وكراً من أوكار العصابات التكفيرية التي تمارس فيها نشاطها وعلى مرأى ومسمع من تحالف العدوان الذي كان يقدم الدعم لها.. مضيفا أن وتنفيذاً للتوجيهات فقد باشرت القوات المسلحة فور تحرير تلك المناطق في إعادة تطبيع الحياة، وتولت وزارة الداخلية عبر أجهزتها الأمنية وكذلك الجهات المعنية مسؤولياتها بما فيها السلطة المحلية.

/انتهى/