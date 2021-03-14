القوات المسلحة اليمنية تواصل عملياتها لتحرير مأرب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن قناة الميادين بثت مشاهد خاصة تظهر تقدم قوات الجيش واللجان الشعبية في محور مأرب ومحيطها. وتظهر المشاهد استهداف معسكرات وآليات التحالف السعودي، وهروع سيارات الإسعاف إلى مكان العمليات لنقل جرحى التحالف.

وأفاد مصدر عسكري يمني، اليوم الأحد، بأن عمليات القوات المسلحة اليمنية مستمرة في مأرب ومحيطها "حتى تطهير كامل الأراضي". ولفت إلى أن يد القوات المسلحة اليمنية "ستطال دول العدوان والمرتزقة أينما كانوا"، داعياً "المغرر بهم" في مأرب وغيرها "لاستغلال العفو العام والعودة لحضن الوطن قبل فوات الأوان". كما دعا قبائل مأرب للتحرك والوقوف إلى جانب الوطن ومواجهة الغزاة والمحتلين.

وفي هذا السياق، أظهرت مشاهد الميادين أيضاً وقوع عدد من عناصر تحالف العدوان السعودي في قبضة القوات اليمنية في محور مأرب ومحيطه. حيث لفتت مصادر ميدانية للميادين الى ان الجيش واللجان الشعبية يتقدمون على بعد أقل من 3 كلم عن العمران في مدينة مأرب ، مشيراً الى أن عناصر من القاعدة والسلفيين يقاتلون مع حزب الإصلاح الان في محيط مأرب

وذكر المصدر نفسه المساحات التي جرى تحريرها منذ 3 أسابيع في مأرب تناهز 1200 كلم مربع، وأكد مصرع 1800 قتيل و3000 جريح لتحالف العدوان السعودي وقوات المرتزقة والقاعدة والسلفيين، مشيراً الى ان عدد الأسرى في قبضة الجيش واللجان الشعبية تجاوز ال200.

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