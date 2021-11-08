شمخاني يزور نيودلهي للمشاركة في اجتماع الحوار الامني الاقليمي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه من المقرر ان يشارك، ممثل قائد الثورة الاسلامية وامين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني، الادميرال علي شمخاني، في الاجتماع الثالث للحوار الامني الاقليمي المقرر عقده يوم الأربعاء المقبل في نيودلهي.

وسيتم خلال الاجتماع، الذي سيحضره وزراء ومستشارون للامن القومي من ايران وروسيا والصين والهند واوزبكستان وطاجيكستان وتركمانستان وقيرغيزستان، مناقشة آخر التطورات الامنية في المنطقة.

وتم عقد هذا الاجتماع بمبادرة من الجمهورية الاسلامية الايرانية، حيث عقد الاجتماع الاول في طهران خلال العام 2018 لبحث الازمة الافغانية.

وتستضيف نيودلهي الاجتماع الامني الاقليمي بشأن افغانستان في 10 نوفمبر تشرين الثاني، وتم الاعلان في وقت سابق ان ايران استجابت لدعوة نيودلهي للحضور في الاجتماع./انتهى/