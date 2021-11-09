امريكا تواصل استراتيجيتها في خلق الأزمات في المنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان ممثل قائد الثورة وامين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني، علي شمخاني، وصل إلى العاصمة الهندية نيودلهي مساء الثلاثاء لحضور الاجتماع الثالث للحوار الامني الاقليمي.

وفي تصريح للصحفيين، اعرب امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني عن ارتياحه لاستمرار اجتماع الحوار الامني الاقليمي الذي اقيم بمبادرة من الجمهورية الاسلامية الايرانية قبل ثلاث سنوات، مؤكدا على ضرورة زيادة التفاعل والتعاون الاقليمي للتعامل مع التهديدات الاقليمية.

وفي اشارة إلى تركيز الحوار الامني الاقليمي الثالث على التطورات السياسية والامنية في افغانستان، قال: "في هذا الاجتماع، ومن خلال جهود الدول المشاركة، سنحاول دراسة القضايا المهمة في المنطقة وخاصة افغانستان واستراتيجيات المساهمة في خلق سلام واستقرار دائم وشامل في افغانستان والتوصل إلى حلول عملية مشتركة".

واضاف شمخاني: "على الرغم من طرد الولايات المتحدة من افغانستان بعد 20 عاما من الاحتلال، إلا انها تواصل استراتيجيتها في اثارة التوترات لخلق الازمات في المنطقة"./انتهى/