اسرى سجن جلبوع ... مؤمنون بوعد المقاومة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان اسرى نفق الحرية وجهوا رسائل نارية في مقاطع فيديو انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب انتهاء تعيين جلسة لمحاكمة الاسرى الستة الذين تمكنوا من انتزاع حريتهم من سجن جلبوع.

ووجّه الاسير ايهم كممجي التحية للمقاومة من داخل محكمة الاحتلال، قائلًا: "وعدتنا المقاومة وعدًا بالحرية، وإنا بإذن الله ننتظر هذا الوعد".

قال الاسير كممجي: "النصر قادم رغما عن انف الاحتلال، وسيكون وعد المقاومة لنا، يرونه بعيدا ونراه قريبا وانا لمنتصرون ان شاء الله"

وشدد: "سنخرج من باب السجن كما قهرناهم من تحت الارض قريبا".

واما الاسير يعقوب قادري قال: "اوجه التحية لأهل الناصرة وسخنين وجنين وغزة، وسنعود إلى فلسطين كل فلسطين التاريخية".

وتابع:"حريتنا تعني كل شيء، مطالبنا هي الحرية".

وحول اوضاع الاسرى في سجون الاحتلال، شبه قادري اوضاع الاسرى انهم يعيشون داخل سجون الاحتلال في مقابر.

** جلسة أخرى في 30 تشرين الثاني الجاري لمحاكمة اسرى سجن جلبوع

واعلنت محكمة الاحتلال مساء اليوم الاثنين، تعيين جلسة أخرى في 30 تشرين الثاني الجاري لمحاكمة الاسرى الستة الذين تمكنوا من انتزاع حريتهم من سجن جلبوع، قبل ان يعاد اعتقالهم في سبتمبر الماضي، وبالاضافة لخمسة اسرى آخرين بذريعة مساعدة الاسرى الستة>

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