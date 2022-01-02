المقاومة ستُجبر الاحتلال على ابرام صفقة لتبادل الأسرى بينهم أسرى سجن جلبوع

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، إسماعيل هنية، أكد اليوم الأحد خلال مقابلة تلفزيونية ان المقاومة ستجبر الاحتلال على ابرام صفقة لتبادل الأسرى بينهم أسرى سجن جلبوع.

وفي اشارة الى مساعة حركة المقاومة الاسلامية لتحرر الاسرى قال هنية ان لدينا 4 أسرى وإذا لم تقتنع إسرائيل سنزيد غلتنا عبر أذرعنا في كل مكان.

وتمكن اسرى جلبوع من الفرار من اقوى تحصينات للكيان الاحتلال عبر نفق قد حفروه بمواد بدائية وانتشرت اصداء عملية هروبهم في كافة أنحاء العالم تحت عنوان كسر جبروت الاحتلال وغطرسته/انتهى/