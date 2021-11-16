التعاون الايراني - التركي يعزز الامن والاستقرار في منطقة غرب آسيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الخارجية الايراني كتب عبر حسابه على انستغرام ان لايران وتركيا دور مؤثر في المنطقة باعتبارهما لاعبين إقليميين رئيسيين فيها، وان تعاونهما يمكنه ان يسهم في زيادة الاستقرار في غرب آسيا.

يتبع..