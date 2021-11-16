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١٦‏/١١‏/٢٠٢١, ٩:٢٤ م

وزير الخارجية الايراني:

التعاون الايراني - التركي يعزز الامن والاستقرار في منطقة غرب آسيا

التعاون الايراني - التركي يعزز الامن والاستقرار في منطقة غرب آسيا

اكد امير عبد اللهيان عبر حسابه على انستغرام ان لايران وتركيا دور مؤثر في المنطقة باعتبارهما لاعبين إقليميين رئيسيين فيها، وان تعاونهما يمكنه ان يسهم في زيادة الاستقرار في غرب آسيا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الخارجية الايراني كتب عبر حسابه على انستغرام ان لايران وتركيا دور مؤثر في المنطقة باعتبارهما لاعبين إقليميين رئيسيين فيها، وان تعاونهما يمكنه ان يسهم في زيادة الاستقرار في غرب آسيا.

يتبع..

رمز الخبر 1919775
https://ar.mehrnews.com/news/1919775/

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