ايران تحصد المركز الأوّل في بطولة العالم العسكرية للمصارعة الرومانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء أنه وفي ختام مسابقة بطولة العالم العسكرية للمصارعة الرومانية (سيزم)، التي جرت في الصالة المغلقة باستاد "آزادي" الرياضي بطهران على مدى يومي الثلاثاء والاربعاء، تقلد الذهبية كل من علي نوربخش (55 كغم) وايمان محمدي (63 كغم) وحسين اسدي (67 كغم) ومحمد رضا مختاري (77 كغم) ونال الفضية كل من جمال اسماعيلي (82 كغم) ومهدي بالي (97 كغم) فيما احرز البرونزية كل من بويا ناصر بور (60 كغم) واشكان سعادتي فر (72 كغم) وحسين نوري (87 كغم) وامير قاسمي منجزي (130 كغم).

وكان الترتيب الفرقي كالتالي: 1-ايران 200 نقطة 2-روسيا 197 نقطة 3-ارمينيا 149 نقطة 4-بولندا 91 نقطة 5-ليتوانيا 79 نقطة 6-الجزائر 73 نقطة.

يذكر ان ايران حلت في مركز الوصافة في بطولة العالم العسكرية للمصارعة الحرة التي جرت قبل ايام بحصدها 4 ميداليات ذهبية و 4 فضية و 2 برونزية فيما توجت روسيا بالبطولة.

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