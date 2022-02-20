الايرانيان "ساروي" و"زارع" ضمن أفضل المصارعين في العالم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بحسب تقرير الاتحاد الدولي للمصارعة، اختیر " محمدهادي ساروي" الحائز على برونزیة المصارعة الرومانية بوزن 97 كغم في أولمبياد طوكيو 2020 وذهبية بطولة العالم 2021 و" أمير حسين زارع" الحائز على برونزية أولمبياد طوكيو 2020 وذهبية بطولة العالم 2021 بوزن 125 كغم، ضمن قائمة أفضل المصارعين في العالم تحت سن 25 عاما.

وجاء في التقرير: "عندما يتعلق الأمر بفئة الوزن 97 كغم، فإن اسم أرتور الكسانيان من أرمينيا وموسى أولوفييف من روسيا ، الفائزان بالميدالية الذهبية في أولمبياد ريو 2016 و والمبياد 2020 طوکیو على التوالي، يتصدر القائمة ولكن هناك اسم جديد تخطى اسم هذين المصارعین الکبیرین في العالم فأثبت الايراني"محمدهادي ساروي" أنه أحد أفضل المصارعین في العالم بوزن 97 كغم."

وحصد ساروي صاحب الميدالية البرونزية من اولمبياد طوكيو 2020، اول ذهبية للوزن 97 كغم في بطولة العالم للمصارعة الرومانية في النرويج 2021. وخاض ساروي، مباراة مع غريمه المجري "الكس زوكه" في اطار منافسات نهائي بوزن 97 كغم، لبطولة العالم للمصارعة الرومانية في اوسلو ، وتمكن من الفوز عليه بنتيجة 3-1، واحراز ذهبية هذا الوزن.

وكان ساروي التقى في نزاله الاول مع غريمه الروسي "ارتور ساركسيان" بطل اوروبا لدون 23 عاما، وتمكن من الفوز عليه بنتيجة 6-4 ليتاهل الى الدور الربع نهائي؛ حيث التقى خصمه الجورجي وهزمه بـ 9-1 قبل ان يتاهل الى الدور نصف النهائي ليهزم غريمه الايطالي نيكولوز كاخلاشويلي بخمس نقاط نظيفة.

ولم يتمكن منتخب إيران للمصارعة الحرة من الفوز بميدالية ذهبية بفئة الوزن 125 كغم في بطولة العالم على مدار الـ 32 عامًا الماضية. لكن "أمير حسين زارع" تمکن من الفوز بالميدالية الذهبية بهذا الوزن في بطولة العالم للمصارعة الرومانية في اوسلو عام 2021.

وكان 2021 عاما زاخرا للمصارع الايراني "أمير حسين زارع"، البالغ من العمر 20 عاما، فحصل على ميدالية برونزية أولمبية في طوكيو قبل أن يهزم المصارعين العالميين البارزين "طه آکغول" و"غنو بتریاشویلي" ويكسب لقب بطل العالم في أوسلو.

وفاز امير حسين زارع، بالميدالية البرنزوية في وزن 125 كغم للمصارعة الحرة بعد تغلبه على خصمه الصيني "جي وي دانغ" بنتيجة 5 - صفر في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في اولمبياد طوكيو 2020./انتهی/