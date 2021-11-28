اميرعبداللهيان يلتقي بالأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي "ايكو"

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن وزير الخارجية الإيراني "حسين أمير عبد اللهيان" التقى بالأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي "خسرو ناظري"، اليوم الاحد؛ على هامش "قمة رؤساء الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي"، المقامة في "عشق اباد" عاصمة تركمانستان.

وفي وقت سابق من نفس اليوم ، اجتمع امير عبداللهيان بِكُلاً من وزير خارجية كازاخستان واوزبكستان واذربيجان، وبحث معهم القضايا المُشتركة.

والجدير بالذكر أن الرئيس الإيراني حجة الإسلام "إبراهيم رئيسي"، ترك مساء السبت العاصمة طهران متوجاً إلى "عشق آباد" برفقة وفد عالي المستوى.

واستقبل رئيس جمهورية تركمانستان "قربان قلي بردي محمد اف" بدوره، الرئيس الإيراني فور وصوله مطار "عشق آباد".

ويجدر الإشارة إلى أن كلاً من الجمهورية الإيرانية الإسلامية، تركية، باكستان، أفغانستان، تركمانستان، قرغيزستان، أوزبكستان، طاجيكستان، وجمهورية أذربايجان، يشكلون الدول الأعضاء العشرة في منظمة التعاون الاقتصادي (ايكو).

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