وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الخارجية الايراني، حسين أمير عبد اللهيان قال: "إيران لن تقبل طلبات التفاوض على القضايا التي هي من خارج الاتفاق النووي على الإطلاق".

واضاف عبد اللهيان ان على أميركا تقديم ضمانات بقدرة شركائنا على الدخول في تعاملات اقتصادية متوازنة من دون قلق.

وتابع وزير الخارجية الايراني: لن تهمنا عودة أميركا المحتملة للاتفاق ما لم تقدم ضمانات بعدم تكرار تجربة الماضي المريرة، مؤكداً ان أميركا ما زالت لا تفهم أنه لن يكون هناك طريق للعودة للاتفاق من دون رفع جميع العقوبات.

وشدد امير عبد اللهيان على ارادة ايران الجادة للتفاوص بالقول "لدينا إرادة حقيقية للتوصل لاتفاق جيد ويجب عدم نسيان أن أميركا تسببت بالوصول لهذا الوضع"، وذلك رغم نكث الغرب عهوده مستعدون مجدداً لمحادثات محورها تحقيق اتفاق جيد في سبيل رفع العقوبات.

وختم زير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، قائلاً: "على أميركا والدول الأوروبية أن تدرك أن المحادثات ليست نافذة مفتوحة للأبد"./انتهى/