إيران تدخل مفاوضات فيينا بإرادة جادة لرفع العقوبات الجائرة/تسجيل 82 حالة وفاة جديدة بكورونا وتع

في حوار مع الإذاعة والتلفزيون؛ باقري: إيران تدخل مفاوضات فيينا بإرادة جادة لرفع العقوبات الجائرة

قال مساعد وزير الخارجية الايراني في الشؤون السياسية وكبير المفاوضين الايرانيين، إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية دخلت مفاوضات فيينا بإرادة جادة لرفع العقوبات الجائرة.

في مؤتمر صحفي؛ خطيب زادة: تسعى بعض الدول الأوروبية لإطالة مفاوضات فيينا

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الایرانیة ان بعض الدول الأوروبية لا تأتي إلى فيينا بالإرادة اللازمة وتبحث فقط عن سبل لاطالة هذه المفاوضات وعدم تنفيذ الاتفاق النووي بشكل جيد.

طرح خلال اجتماع بين المسؤولين؛ تعاون رياضي بين القوات المسلحة الإيرانية والسورية

التقى قائد اللياقة البدنية في الجيش السوري برئيس إدارة الرياضة واللياقة البدنية في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة وأكد على التعاون الرياضي بين القوات المسلحة في البلدين.

وزير الخارجية الايراني: أميركا ما زالت لا تفهم أنه لن يكون هناك طريق للعودة للاتفاق من دون رفع جميع العقوبات

اكد وزير الخارجية الايراني ان أميركا ما زالت لا تفهم أنه لن يكون هناك طريق للعودة للاتفاق من دون رفع جميع العقوبات.

ضمن خطوة لتعزيز العلاقات الاقتصادية؛ ايران وسوريا تبحثان تعزيز التعاون التجاري وتسهيل النقل بين البلدين

بحث رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس اليوم مع رئيس اتحاد غرفة تجارة وصناعة ومناجم وزراعة إيران غلام حسين شافعي والوفد المرافق سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الشركات الخاصة وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

الصحة الايرانية: تسجيل 82 حالة وفاة جديدة بكورونا وتعافي اكثر من 5 ملايين شخص

اعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية، عن تسجيل 82 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 129 الفا و711 حالة وفاة.

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