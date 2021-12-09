إيران لن تتراجع عن مطالبها ولا سيما إلغاء العقوبات بشكل كامل/إيران تنتظر رد الطرف الآخر على مسودتيها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان مصدر مقرب من الوفد الإيراني المفاوض للميادين، قال:" لدينا 5 مطالب خلال المفاوضات بشكل عام".

وتابع: إيران قدمت مسودتين الأولى تتعلق برفع العقوبات والثانية بالقضايا النووية، مشيرا الى ان المسودتان قابلتان للنقاش والبحث مع الأطراف الأخرى.

واكد ان إيران تنتظر رد الطرف الآخر على مسودتيها، مضيفا ان الهدف الإيراني الأول هو إلغاء العقوبات.

ونوه الى ان إيران لن تتراجع عن مطالبها ولا سيما إلغاء العقوبات بشكل كامل.

وقال اما بالنسبة الى المسودة الثالثة ستكون حول التحقق من رفع العقوبات والرابعة حول الضمانات ولم تسلمهما إيران بعد. وفي حال حصلت إيران على رد إيجابي حول المسودتين الأولى والثانية ستقدم المسودة الثالثة.

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