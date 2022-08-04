  1. إيران
  2. السياسة
٠٤‏/٠٨‏/٢٠٢٢, ٣:٠٩ م

في ضوء المفاوضات؛

الفريق الايراني يلتقي نظيره الروسي في فيينا

الفريق الايراني يلتقي نظيره الروسي في فيينا

التقى الفريق الايراني المشارك في مفاوضات الغاء الحظر، اليوم الخميس، نظيره الروسي في العاصمة النمساوية "فيينا"وتباحث الجانبان في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

أفادت وكالة مهر للانباء ان التقارير الواردة من العاصمة النمساوية، تفيد بان المباحثات بين الاطراف ستجري في سياقات مختلفة، بهدف التوصل الى اتفاق حول الغاء الحظر الظالم عن ايران.

وكان مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية "علي باقري كني" وصل على راس الوفد الايراني المفاوض الى فيينا صباح اليوم، لاستئناف سير المفاوضات.

هذا وقد نفى مصدر مطلع من اعضاء الوفد الايراني المفاوض، صحة الشائعات التي تشير الى "تخلي ايران عن طلب الغاء اسم الحرس الثوري من قائمة الارهاب" مؤكدا في تصريح لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، بان المزاعم الاعلامية في هذا الخصوص لا اساس لها من الصحة.

/انتهى/

رمز الخبر 1925671
https://ar.mehrnews.com/news/1925671/

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات