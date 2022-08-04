الفريق الايراني يلتقي نظيره الروسي في فيينا

أفادت وكالة مهر للانباء ان التقارير الواردة من العاصمة النمساوية، تفيد بان المباحثات بين الاطراف ستجري في سياقات مختلفة، بهدف التوصل الى اتفاق حول الغاء الحظر الظالم عن ايران.

وكان مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية "علي باقري كني" وصل على راس الوفد الايراني المفاوض الى فيينا صباح اليوم، لاستئناف سير المفاوضات.

هذا وقد نفى مصدر مطلع من اعضاء الوفد الايراني المفاوض، صحة الشائعات التي تشير الى "تخلي ايران عن طلب الغاء اسم الحرس الثوري من قائمة الارهاب" مؤكدا في تصريح لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، بان المزاعم الاعلامية في هذا الخصوص لا اساس لها من الصحة.

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