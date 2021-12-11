وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان مستشار الوفد الإيراني المفاوض، محمد مرندي، صرح اليوم ان إيران لم ترفض شيئا مما تم الاتفاق عليه سابقا، مؤكداً ان الجانب الأوروبي أظهر مرونة في المفاوضات.

واكد مرنديان ان طهران ستنفذ التزاماتها إذا وافقت واشنطن وأوروبا على رفع العقوبات عن إيران، وشدد مستشار الوفد الإيراني أن على واشنطن أن ترفع العقوبات المفروضة على إيران أولا ومن ثم يتم الاتفاق.

وفي الختام اشار مستشار الوفد الإيراني المفاوض بفيينا إلى انه من المبكر الحكم على مسار مفاوضات فيينا لكن هناك مؤشرات إيجابية./انتهى/