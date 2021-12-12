نستخدم كل خبرتنا الدبلوماسية لرفع العقوبات/ تسجيل 58 حالة وفاة جديدة بكورونا

رئيسي: سيتم التوصل إلى اتفاق جيد اذا كان الطرف الآخر مصمماً على رفع العقوبات

قال الرئيس الايراني في اجتماع لسفراء ورؤساء بعثات ايران في الخارج نحن في مفاوضات جادة واذا كان الطرف الاخر مصمما على رفع العقوبات فسيتم التوصل لاتفاق جيد.

امير عبداللهيان: نستخدم كل خبرتنا الدبلوماسية لرفع العقوبات

قال وزير الخارجية الايراني سنستخدم كل خبرتنا الدبلوماسية لرفع العقوبات. ومن خلال النهج الثوري والجهادي سنساعد في تحقيق شعار الحكومة للتنمية الاقتصادية المستدامة.

بعد عودته من تركيا؛ قاليباف يصف رحلته إلى تركيا بأنها ايجابية وفعالة اقتصاديا

وصف رئيس مجلس الشورى الإسلامي الزيارة التي استغرقت يومين لتركيا بأنها إيجابية وفعالة في الشؤون الاقتصادية بين البلدين.

خطيب زادة: إبرام اتفاقية جديدة مدتها 20 عاما مع روسيا/ اردوغان سيسافر الى طهران

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ان رؤساء بعض الدول المجاورة سيزورون بلادنا قريبا، مشيرا الى انه تم ابرام اتفاقية التعاون مع روسيا.

اللواء سلامي: تطوير القدرات يجري بصورة هادفة وذكية/ لولا الصمود لواجهنا مخططات مدمّرة

قال اللواء "حسين سلامي"، خلال مراسم انضمام 110 زورق سريع وقاذفة للصواريخ للقوة البحرية للحرس الثوري: "نحن أمام خيارين إما التمتع بالقدرة والقوة ونعيش بحرية، وإما ان نصبح اسرى الاعداء لو اتخذنا طريق الضعف"، مؤكداً أن تطوير القدرات يجري بصورة يومية وهادفة.

كبير المفاوضين الايرانيين في مفاوضات فيينا: طهران لن تقبل بأقل من الإتفاق النووي المُبرم عام 2015 وهذا الأمر خط أحمر

اكد كبير المفاوضين الإيرانيين في محادث فيينا ان ايران لن تقبل بأقل من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 وهذا الأمر خط أحمر.

الوفد الايراني المشارك في مفاوضات فيينا ايران لن تستسلم أمام أية ضغوطات/ استيفاء الحقوق ورفع العقوبات أولوية

يستمر الوفد الايراني المشارك في مفاوضات فيينا المعنية برفع العقوبات القاسية عن الشعب الإيراني، رغم محاولات الكيان الصهيوني وحلفائه لعرقلتها، التي تجري في المسار الصحيح بحسب العديد من التصريحات.

الصحة الإيرانية: تسجيل 58 حالة وفاة جديدة بكورونا وتعافي أكثر من 5 ملايين شخص

صرّحت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية، أنه وخلال الـ 24 ساعة الماضية تم تسجيل 58 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 130 الفا و661 حالة وفاة، منوهاً أن عدد الذين تماثلوا للشفاء تجاوز الخمس ملايين شخص.

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