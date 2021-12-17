كلرو: يجب على الامريكيين الجلوس على طاولة المفاوضات بلغة المنطق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الاسلامي عباس كلرو إن مهمتنا في المفاوضات مع مجموعة 4 + 1 واضحة تماما وهي حقوق الأمة الإيرانية. مضيفا بإن فريق المفاوض للجمهورية الإسلامية الإيرانية نيابة عن الشعب يجري محادثات فيينا وهدفه الرفع الكامل للعقوبات والسعي لمطالب وحقوق الشعب الإيراني.

وردًا على حيلة الأمريكيين في التفاوض والتوصل إلى اتفاق من جهة وتهديدنا من جهة أخرى، قال حتى الآن كان الأمريكيون يعتقدون أن بإمكانهم الوصول الى مصالحهم الخاصة من خلال سياسة الأحادية والإكراه والانسحاب من الاتفاقيات الدولية وانتهاك القانون الدولي، لكن عليهم أن يعلموا أن خدعتهم ضد الجمهورية الإسلامية الايرانية لن تنجح.

وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بلجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي إن شعب ومسؤولي الجمهورية الإسلامية الايرانية على دراية بالسياسة الأمريكية ذات وجهين والمتمثلة في الدعوة إلى المفاوضات من جهة والتهديد من جهة اخرى هذه السياسة مكشوفة امام الرأي العام العالمي.

وتابع كلرو "يجب على الأمريكيين التصرف بحكمة، وفي مرحلة الأول لأنهم تركوا الاتفاق النووي يجب عليهم الاعتذار والعودة إلى الاتفاق ومن ناحية أخرى، يجب أن يجلسوا على طاولة المفاوضات على أساس المنطق".

وشدد على أن الولايات المتحدة والغرب يجب أن يعلموا أن تهديداتهم ليس لها تأثير على الجمهورية الاسلامية الايرانية مضيفا بإنهم لا يستطيعون فعل شيء ضد إيران.

وقال ممثل أهل سمنان في المجلس الشورى الاسلامي إن مصالح الأمريكيين وحلفائهم في المنطقة هشة للغاية، وعلى العكس من ذلك، فإن قوة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وحلفائها في المنطقة عالية للغاية وعلى الرغم من ظروفهم الخاصة لا يجرؤ الأمريكيون على ارتكاب أخطاء ضد إيران ويجب ان يتحدثوا معنا بلغة المنطق.

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