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٢٩‏/١٢‏/٢٠٢١, ٤:٥٠ م

دولة القانون تعلق على عدم حضور المالكي اجتماع النجف

دولة القانون تعلق على عدم حضور المالكي اجتماع النجف

اعتبرت النائبة الفائزة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف الأربعاء ان ما يسوقه البعض بشأن عدم دعوة رئيس الائتلاف نوري المالكي لاجتماع الحنانة محاولة مقصودة غرضها استهداف وحدة صف الاطار التنسيقي.

وأفادت وکالة مهر للأنباء، انه قالت ” للأسف مازالت هناك أصوات تحاول خلط الأوراق لاجل تشويه صورة الاطار التنسيقي وبث الفرقة داخل البيت الشيعي والتلويح بوجود خلاف عميق بين السيد الصدر والمالكي ” , مبينا ان ” دعوة زعيم الاطار لم تكن موجه لقيادات محددة في الاطار وانما الدعوة وجهت الى جميع قيادات الاطار التنسيقي ”.

وأضافت ان ” قوى الاطار التنسيقي وضعت آليات بشأن تقسيم المهام باجراء الحوارات مع القوى السياسية الأخرى حيث تم تكليف رئيس ائتلاف دولة القانون باجراء حوارات وتفاهمات مع القوى الكردية والعامري والخزعلي مع التيار الصدري وكذلك تم تسمية عدد من قادة الاطار للتفاهم مع القوى السنية ” .

وأشارت نصيف الى ان ” لقاء الحنانة اليوم مهم جدا للتوصل الى رؤية شيعية مشتركة ومناقشة القضايا ذات المصلحة العليا للبلاد وليس المصلحة الفئوية او الحزبية والإسراع بتشكيل الحكومة ”.

/انتهى/

رمز الخبر 1920767
https://ar.mehrnews.com/news/1920767/

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