  1. الاقلیمیة
  2. دول الجوار
٢٧‏/١٢‏/٢٠٢١, ٨:٥٧ م

قرار المصادقة على نتائج الانتخابات؛

المالكي: كنا نأمل من المحكمة الاتحادية ان تُنصف المتضررين

المالكي: كنا نأمل من المحكمة الاتحادية ان تُنصف المتضررين

علّق رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الأثنين، على قرار المحكمة الاتحادية بالمصادقة على نتائج الانتخابات البرلمانية. قائلا انه كنا نأمل من المحكمة الاتحادية ان تنصف المتضررين من الكتل والقوائم، وما يتعلق بمشكلة الكوتا النسائية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، قال في تغريدة له على تويتر: "كان متوقعا ولاسباب تتعلق بوضع البلد، انه لا يمكن الغاء الانتخابات واعادتها، مع ان الخلل الواضح وبالوثائق والادلة موجود".

وتابع : "ولكن كنا نأمل من المحكمة الاتحادية ان تنصف المتضررين من الكتل والقوائم، وما يتعلق بمشكلة الكوتا النسائية" .

المالكي: كنا نأمل من المحكمة الاتحادية ان تُنصف المتضررين

وقررت المحكمة رد دعوى إلغاء الانتخابات وعمدت على تثبيت نتائجها، ودعت في حيثيات قرارها البرلمان المقبل إلى تعديل قانون الانتخابات واعتماد العد والفرز اليدوي./انتهى/

رمز الخبر 1920715
https://ar.mehrnews.com/news/1920715/

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 6 + 6 =

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات