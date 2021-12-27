المالكي: كنا نأمل من المحكمة الاتحادية ان تُنصف المتضررين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، قال في تغريدة له على تويتر: "كان متوقعا ولاسباب تتعلق بوضع البلد، انه لا يمكن الغاء الانتخابات واعادتها، مع ان الخلل الواضح وبالوثائق والادلة موجود".



وتابع : "ولكن كنا نأمل من المحكمة الاتحادية ان تنصف المتضررين من الكتل والقوائم، وما يتعلق بمشكلة الكوتا النسائية" .

وقررت المحكمة رد دعوى إلغاء الانتخابات وعمدت على تثبيت نتائجها، ودعت في حيثيات قرارها البرلمان المقبل إلى تعديل قانون الانتخابات واعتماد العد والفرز اليدوي./انتهى/