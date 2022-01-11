حل الأزمة السياسية مرهون بتوحد البيت الشيعي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال البياتي ان “الامارات نجحت في توحيد البيت السني والوقوف الى جانب الكتلة الصدرية في تمرير رئيس البرلمان، وهو مايؤكد ان المال السياسي قد حضر بقوة لتمرير رئيس المجلس ونائبيه”.

واضاف ان “تمرير جلسة البرلمان تم من دون العودة الى السياقات القانونية والدستورية، بحيث مررت من دون رئيس السن، فضلا عن تقديم تواقيع بالكتلة الاكبر لرئيس السن الاول محمود المشهداني، ومن ثم جميع تواقيع من جديد لتقديم تواقيع للكتلة الاخرى لرئيس السن البديل”.

وبين البياتي، ان “الخلافات عميقة جدا بين الاطراف السياسية، في وقت يبحث فيه السنة والاكراد عن مصالحهم فقط، مع اي كتلة شيعية تذهب باتجاه تشكيل الحكومة، وبالتالي فأن حل الازمة مرهون بحل الخلاف داخل البيت الشيعي واظهار كتلة كبيرة واحدة، تذهب باتجاه تشكيل الحكومة”.

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