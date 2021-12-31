الهند تندد بإطلاق بكين تسميات صينية على مناطق متنازع عليها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كانت وزارة الشؤون المدنية في الصين أعلنت هذا الأسبوع أنها "وحّدت" تسميات 15 مكانا في "زنغان"، جنوب التيبت، وهي التسمية التي تطلقها بكين على المنطقة فيما تطلق عليها الهند "أرونشال براديش"، وأعطت تلك الأماكن أسماء صينية رسمية.

وقالت وزارة الخارجية الهندية إن "أرونشال براديش كانت وستبقى جزءا لا يتجزأ من الهند"، وأضافت أن "إطلاق أسماء مبتكرة على أماكن في أرونشال براديش لا يغير هذا الواقع".

بينما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان أن "جنوب التيبت تقع في منطقة التيبت الصينية ذات الحكم الذاتي وهي تاريخيا أرض صينية" مضيفا أن إعادة تسمية المناطق تأتي في"إطار ممارسة الصين سيادتها".

وكانت الهند انتقدت إقرار الصين "قانون الحدود البرية" الجديد في أكتوبر الماضي، والذي يبدأ تنفيذه مطاع العام القادم، ووصفته بأنه يعكس تشددا في موقف بكين.

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