الصين ترد على تدخلات أمريكا

وصرح السفير دو واي، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى أوكرانيا، بأن الولايات المتحدة لا تملك الحق في التدخل في العلاقات الأوكرانية الصينية، حسب موقع سبوتنيك.

وتتدخل الولايات المتحدة في العلاقات بين أوكرانيا والصين حين تضع أوكرانيا أمام خيارين: إما الولايات المتحدة أو الصين. وقال السفير الصيني إن أوكرانيا لا تحتاج إلى مواعظ من هذا النوع، وأعرب عن اعتقاده بأن مستقبلا مشتركا ينتظر أوكرانيا والصين وفقا لما ذكرته جريدة إلكترونية أوكرانية.

أتت تصريحاته تعقيبا على تصريحات مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون الذي قال قبل قيامه بزيارة إلى أوكرانيا إن الولايات المتحدة تريد تنبيه أصدقائها وشركائها إلى مخاطر الاستثمارات الصينية.

وذكرت تقارير إعلامية أن أحد أهداف زيارة بولتون منع بيع أكثر من 50 في المائة من أسهم شركة "موتور سيتش" الأوكرانية إلى الشركات الصينية.