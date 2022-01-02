شوارع غزة تتزين بصور الشهيد "قاسم سليماني" احياءً لذكراه

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه رفعت صور الفريق الشهيد قاسم سليماني في شوارع غزة وميادينها في الذكرى الثانية لاستشهاده. وقال مدير المكتب الاعلامي في لجان المقاومة الشعبية محمد البريم، ابو مجاهد، إنه وفاءً للحاج قاسم سليماني في الذكرى الثانية لاستشهاده، تحيي غزة الذكرى بمزيد من المقاومة والتأكيد على الثوابت والاستمرار الى طريق القدس الذي كان جزءاً اصيلاً منه القائد الحاج قاسم الذي ارتقى على طريق القدس.

وقال إنه في هذه الذكرى نحن الاوفياء لدماء الحاج ونؤكد اننا سنحفظ هذه الذكرى، والخطى التي قدم فيها اضافة نوعية للعمل المقاوم، مؤكداً مواصلة السير على درب الشهيد سليماني”، لافتاً إلى أن “فلسطين لن تنسى دماء الشهيىد ومناقبه وجهاده ومقاومته ودعمه للشعب الفلسطيني./انتهى/

المصدر: فلسطين اليوم