حركة المقاومة ازدهرت أكثر من قبل/ استشهاد الفريق سليماني حدث وطني ودولي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه استقبل سماحة قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي عشية الذكرى الثانية لاستشهاد الفريق حاج قاسم سليماني وابو مهدي المهندس ورفاقهما، أسرة الفريق الشهيد الحاج قاسم سليماني صباح اليوم.

ووصف سماحة القائد ان استشهاد الفريق سليماني بأنه حدث وطني ودولي، مضيفا: "إن الاحتفال الشعبي والمبتكر لمراسم ذكرى الثانية لاستشهاد الشهيد سليماني يظهر أن الأمة رائدة في تقدير هذا الشهيد العظيم".

واستند سماحته بعدة آيات من القرآن الكريم، فقال: "الصدق والإخلاص جوهر وصياغة مدرسة سليماني التي باركت بحياته واستشهاده ".

وأشار سماحة قائد الثورة بان الشهيد سليماني أصبح نموذجًا وبطلًا لشباب العالم الإسلامي والمنطقة، مضيفا "اليوم سليماني رمز للأمل والثقة بالنفس والشجاعة ومفتاح الصمود والنصر في منطقتنا، و كما قال البعض بحق، فإن "الشهيد" سليماني أخطر من " الفريق" سليماني.

وأضاف آية الله السيد علي الخامنئي: "اعتقد الأعداء أنه باستشهاد سليماني وأبو مهدي ورفاقهما سينتهي العمل، ولكن اليوم وبفضل هذا الدم الغالي والمضطهد هربت الولايات المتحدة من أفغانستان. وفي العراق، يضطرون للتظاهر بالمغادرة والإعلان عن دور المستشار دون وجود عسكري وفي هذا الامر بالطبع يجب على الإخوة العراقيين اتباعه بحذر. في اليمن جبهة المقاومة تتقدم، العدو في سوريا منشل وليس له أمل في المستقبل؛ وبشكل عام، إن تيار المقاومة ومناهضة الغطرسة في المنطقة يعمل ويتحرك بشكل أكثر ازدهارًا وسعادة ونأمل اليوم أكثر مما كان عليه قبل عامين.

ووصف آية الله الخامنئي الشهيد سليماني بأنه واقع دائم وابدي، وأضاف: قتلة الشهيد سليماني مثل ترامب وامثاله سيكونون من بين منسي التاريخ وسيضيعون في مزبلة التاريخ، طبعا بعد أن دفعوا ثمن جريمتهم الدنيوية.

وأشاد سماحة القائد بنشاطات أسرة الفريق الشهيد سليماني ورفاقه وأصدقائه وخاصة العميد قاآني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري في متابعة خط المقاومة المقدس والنهوض به .

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