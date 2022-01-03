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٠٣‏/٠١‏/٢٠٢٢, ٩:٣٢ ص

في ذكرى استشهاد قادة النصر؛

اختراق سيبراني واسع النطاق على مواقع صهيونية برسالة "نحن أقرب مما تظنون"

اختراق سيبراني واسع النطاق على مواقع صهيونية برسالة "نحن أقرب مما تظنون"

صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية تقول إن موقعها الإلكتروني تعرّض للاختراق بالتزامن مع الذكرى الثانية لاغتيال الشهيد قاسم سليماني، وتصف الأمر بأنه يمثّل تهديداً للكيان الصهيوني.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت وسائل اعلام اسرائيلية فجر اليوم الإثنين اختراق موقعي "جيروزاليم" و "معاريف" وظهور خاتم الشهيد قاسم سليماني على صفحاتهما.

وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية إن موقعها الإلكتروني تعرّض للاختراق، وادعت أنها تعمل على حلّ المشكلة.

وكذلك أشارت الصحيفة إلى أنها "على علم باختراق واضح لموقعها على الإنترنت"، ووصفت الاختراق بأنه "يمثل تهديداً واضحاً لـ "إسرائيل".

وبدلاً من عرض صفحة إخبارية رئيسية، أظهر الموقع رسماً توضيحياً يشير إلى الشهيد قاسم سليماني.

وأظهرت الصورة إطلاق صاروخ على مدينة محروقة من خاتم يحمل علم إيراني مع عبارة بالانكليزية والفارسية "نحن أقرب مما تظنون".

الجدير ذكره أن هذا الاختراق تزامن مع حلول الذكرى الثانية لاستشهاد قائد قوة القدس الجنرال قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، اليوم الإثنين، بقصف صاروخي أميركي قرب مطار بغداد الدولي في 3 كانون الثاني / يناير عام 2020.

/انتهى/

رمز الخبر 1920859
https://ar.mehrnews.com/news/1920859/

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