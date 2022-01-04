ايران تعلن عن نمو انتاج سبائك الألومنيوم بنسبة 23 في المئة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان تقرير منظمة تطوير وتجديد المناجم والصناعات الإيرانية (ايميدرو) كشف اليوم الثلاثاء، عن نمو حجم انتاج سبائك الألومنيوم في البلاد بنسبة 23 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليتخطى 400 ألف طن في الاشهر التسعة الاولى من العام الإيراني الحالي.

وذكرت الجداول الإحصائية لوزارة الصناعة والمناجم والتجارة الیوم الثلاثاء إن حجم انتاج سبائك الألومنيوم في البلاد بلغ 400 الف و481 طنا في في الاشهر التسعة الاولى من العام الإيراني الحالي مما يدل على زيادة بنسبة 23 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

واشار التقرير إلى ارتفاع إنتاج البوكسيت ( أهم مصدر لإنتاج الألمنيوم ) في مجمع إيران الومينا الواقعة في محافظة خراسان الشمالية شمال شرق ايران إلى 677 الف و 604 طن خلال الفترة المذكورة اعلاه، ليسجل نموا بنسبة 11 في المئة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي./انتهى/