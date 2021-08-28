زيادة انتاج الأدوات المنزلية بنسبة 17 بالمئة في ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه كانت أعلى أرقام الإنتاج للزيوت النباتية والغسالات والحصادات وسبائك الألومنيوم ، وفقًا للإحصاءات الصادرة.

كما تم خلال هذه الفترة إنتاج أكثر من 500 292 سيارة ركاب ، و 415 22 شاحنة صغيرة ، و 538 حافلة وحافلة صغيرة وعربة صغيرة ، و 216 حصادة و 937 5 جرارًا في البلد ، وهو قطاع الإنتاج المجمع. مقارنة بنفس الفترة من عام 1999 ، كان هناك نمو كبير بنحو 30 في المائة.

يذكر التقرير أن عدد الأجهزة المنزلية المنتجة في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام يزيد عن 1،470،000 وحدة (بزيادة 17.2٪ مقارنة بالعام الماضي) وحصة الثلاجات والمجمدات 692،000 وحدة (نمو الإنتاج بنسبة 20.4٪. ) وبلغت حصة الغسالات أكثر من 430 ألف آلة (نمو الإنتاج 36.2٪).

ويشير الجزء الآخر من التقرير إلى زيادة بنسبة 3.8 في المائة في إنتاج المنتجات البتروكيماوية وإنتاج 21 مليون طن من هذه المنتجات. بينما انخفض إنتاج مسحوق المنظفات من حوالي 216 ألف طن في الأشهر الأربعة الأولى من عام 1999 إلى 178.5 ألف طن هذا العام.

في قطاع المعادن والصناعات التعدينية المختارة ، زاد الصلب الخام بنسبة 1.5 في المائة إلى 9.6 مليون طن ، وبالنسبة لسبائك الألومنيوم بإنتاج 175600 طن ، فقد تم تسجيل نمو بنسبة 31 في المائة تقريبًا.

ويشير التقرير أيضًا إلى أن إنتاج النحاس الكاثود والبورسلين والأواني الزجاجية في هذه الفترة بلغ مائة ألف طن و 19.6 ألف طن و 442.4 ألف طن.

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