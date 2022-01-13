مناورات محمد رسول الله (ص ) تمّت بنجاح جنوب شرق البلاد

وافادت وكالة مهر للأنباء أن قائد القوات البرية في الحرس الثوري الإسلامي العميد "محمد باكبور" أكد في تصريح صحفي له: "ان مناورات محمد رسول الله (ص) اجريت في منطقة جنوب شرق البلاد من قبل مقر قدس في محافظة سيستان وبلوجستان.

وتابع العميد "باكبور"، أجرينا المناورات بتركيزٍ جغرافي كبير، بالإضافة إلى العمليات العسكرية التي تركّزت على مرحلتين أساسيتيين الأولى قتالية عسكرية والثانية ركّزت على تقديم مساعدات مدنية.

وأضاف قائد القوات البرّية في الحرس الثوري: " خلال المرحلة القتالية والعسكرية لمختلف الوحدات العملياتية لمقر قدس التابع للقوات البرية للحرس الثوري بما في ذلك الصاروخية والمدفعية والطائرات المسيرة والمروحيات والمدرعات و التفجيرات، قامت القوات الخاصة والوحدات القتالية، بتنفيذ محاكاة الاشتباكات و العمليات العسكرية الحقيقة بنجاح كامل.

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