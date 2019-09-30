العميد باكبور يزور معرض الصناعات الدفاعية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن قائد القوة البرية للحرس الثوري العميد محمد باكبور اجرى صباح اليوم الاثنين زيارة لمعرض انجازات منظمة الصناعات الدفاعية الذي يقام بمناسبة اسبوع الدفاع المقدس، حيث اشار الى نسبة عالية من التطور على صعيد المنتجات الجديدة مقارنة بالسابق، قائلا: ان هذه الانجازات نتيجة للتفاهم والتعاون المشترك بين المتخصصين في الصناعات الدفاعية والقوات المسلحة.

واضاف: اليوم تمكنت منظمة الصناعات الدفاعية من صنع جميع متطلبات القوة البرية التابعة للحرس الثوري.

وبالاشارة الى الجودة العالية التي تتمتع بها المنتجات المحلية قال باكبور: اقولها وبفخر أن منتجات منظمة الصناعات الدفاعية تفوق النماذج الاجنبية جودة، ومن خلال هذه المنتجات تم تزويد القوة البرية للحرس الثوري بمختلف انواع المعدات الدقيقة (نقطية) والذكية./انتهى/