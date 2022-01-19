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١٩‏/٠١‏/٢٠٢٢, ١:٢٦ م

على رأس وفد رفيع المستوى؛

الرئيس الایراني یصل إلى موسكو

الرئيس الایراني یصل إلى موسكو

وصل الرئيس الايراني آية الله السيد إبراهيم رئيسي على رأس وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى إلى موسكو اليوم الاربعاء وكان في استقباله عدد من المسؤولين الروس و الوفد الدبلوماسي للسفارة الإيرانية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تأتي زيارة السید رئيسي الى موسکو تلبية لدعوة من نظيره الروسي فلاديمير بوتين و تهدف الى تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية.

وكان في استقباله و الوفد المرافق له في مطار موسكو وزير الطاقة الروسي نيكلاي تشولينوف و ورئيس اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي الروسي - الايراني و مساعد وزير الخارجية الروسي.

و استعرض رئيسي حرس الشرف و تم عزف النشيد الوطني للبلدين .

ومن المقرر ان يجتمع رئيس الجمهورية مع نظيره الروسي خلال الساعات المقبلة.

وكان السيد رئيسي قد زار طاجيكستان و تركمانستان في اطار سياسة الحكومة الجديدة القائمة على تعزيز العلاقات مع دول الجوار و دول المنطقة.

/انتهی/

رمز الخبر 1921285
https://ar.mehrnews.com/news/1921285/

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