الرئيس الایراني يغادر طهران متوجها الی موسکو غدا الاربعاء

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن الموقع الاعلامي لرئاسة الجمهورية ان الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي سيغادر الى روسيا يوم الاربعاء بدعوة رسمية من نظيره الروسى ومن اجل تطویر العلاقات الاقتصادية والسياسية والثقافية .

وسوف يجتمع مع رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته لموسكو.

ويذكر ان الحضور و القاء الخطاب في مجلس دوما والاجتماع مع الايرانيين المقيمين فى روسيا والاجتماع مع نشطاء اقتصاديين روس علی جدول اعمال الرئيس الایراني خلال الزيارة التي تستمر يومين.

وسيرافق رئيسي وزراء الخارجية والنفط والاقتصاد في هذه الرحلة.

وسبق لرئيسي أن سافر إلى طاجيكستان وتركمانستان نظرا الی نهج حكومته في تطویر العلاقات مع الجيران والدول في المنطقة إلى أقصى حد.

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