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١٨‏/٠١‏/٢٠٢٢, ١:٤٠ م

بدعوة رسمية من بوتین؛

الرئيس الایراني يغادر طهران متوجها الی موسکو غدا الاربعاء

الرئيس الایراني يغادر طهران متوجها الی موسکو غدا الاربعاء

سيغادر السید ابراهیم رئيسي طهران متوجها إلى روسيا غدا (الأربعاء) بدعوة رسمية من نظيره الروسي من أجل تطویر العلاقات الاقتصادية والسياسية والثقافية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن الموقع الاعلامي لرئاسة الجمهورية ان الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي سيغادر الى روسيا يوم الاربعاء بدعوة رسمية من نظيره الروسى ومن اجل تطویر العلاقات الاقتصادية والسياسية والثقافية .

وسوف يجتمع مع رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته لموسكو.

ويذكر ان الحضور و القاء الخطاب في مجلس دوما والاجتماع مع الايرانيين المقيمين فى روسيا والاجتماع مع نشطاء اقتصاديين روس علی جدول اعمال الرئيس الایراني خلال الزيارة التي تستمر يومين.

وسيرافق رئيسي وزراء الخارجية والنفط والاقتصاد في هذه الرحلة.

وسبق لرئيسي أن سافر إلى طاجيكستان وتركمانستان نظرا الی نهج حكومته في تطویر العلاقات مع الجيران والدول في المنطقة إلى أقصى حد.

/انتهی/

رمز الخبر 1921256
https://ar.mehrnews.com/news/1921256/

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