الرئيس الايراني يغادر طهران متوجهاً إلى موسكو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه غادر الرئيس الايراني حجة الإسلام سيد إبراهيم رئيسي طهران متوجها إلى روسيا صباح اليوم (الأربعاء) بعد حضوره مؤتمرا صحفيا في مطار مهر أباد استجابة لدعوة رسمية من نظيره الروسي لتوسيع التفاعلات الاقتصادية والسياسية والثقافية.

وسيلتقي الرئيس خلال زيارته لموسكو مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وإن حضور الجلسة العامة لمجلس الدوما والتحدث فيها، والاجتماع بالإيرانيين المقيمين في روسيا، وندوة مع النشطاء الاقتصاديين الروس هي جزء من خطط الرئيس الايراني للرحلة التي تستغرق يومين.

وسيرافق الرئيس الايراني وزراء الخارجية والنفط والاقتصاد ووزير المالية في هذه الرحلة.

وجدير بالذكر ان الرئيس الايراني زار من قبل طاجيكستان وتركمانستان بهدف توسيع العلاقات مع الجيران وبلدان المنطقة.

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