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١٩‏/٠١‏/٢٠٢٢, ٣:١٣ م

في السعودية؛

فوز ايران على استراليا في بطولة آسيا لكرة اليد

فوز ايران على استراليا في بطولة آسيا لكرة اليد

حقق المنتخب الوطني الايراني لكرة اليد فوزا كبيرا على نظيره الاسترالي بنتيجة 32- 10 في مستهل مشواره في بطولة آسيا الجارية حاليا في السعودية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اقيمت المباراة مساء الثلاثاء ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تضم السعودية والهند ايضا في مدينة القطيف.

وانتهى الشوط الاول من المباراة بتقدم ايران بنتيجة 16-5.

وفي مباراة اخرى من المجموعة ذاتها فازت السعودية على الهند 54-30 .

وستخوض ايران المباراة الثانية عصر الاربعاء امام الهند، والمباراة الثالثة مساء الخميس امام البلد المضيف السعودية.

وتستضيف مدينتا الدمام والقطيف في السعودية، خلال الفترة من 18 لغاية 31 يناير/كانون الثاني، منافسات النسخة العشرين من بطولة آسيا لكرة اليد والمؤهلة لنهائيات كأس العالم التي تقام في بولندا والسويد العام 2023.

وتشارك في البطولة الآسيوية 16 فريقا وزعت على 4 مجموعات، وتتأهل الفرق الخمسة الاولى الى بطولة كأس العالم.

/انتهى/

رمز الخبر 1921289
https://ar.mehrnews.com/news/1921289/

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