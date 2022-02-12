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١٢‏/٠٢‏/٢٠٢٢, ٦:٣١ م

رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني يهنئ بذكرى انتصار الثورة الاسلامية

رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني يهنئ بذكرى انتصار الثورة الاسلامية

هنأ رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة أحمد بحر الجمهورية الاسلامية الإيرانية رئاسةً وبرلمانًا وحكومةً وشعبًا بمناسبة اليوم الزكني ذكرى انتصار الثورة الاسلامية، من خلال برقية بعثها إلى رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال بحر في رسالته: "نحن إذ نهديكم باسم شعبنا الفلسطيني أصدق التهاني بهذه المناسبة، لنغتنم الفرصة لتثمين الدور التاريخي المُشرّف للجمهورية الإيرانية الشقيقة في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني".

وأضاف: "كما نشيد بمُساندة إيران الشقيقة قيادةً وشعبًا لمقاومة الشعب الفلسطيني المشروعة ونصرة قضيته العادلة في مختلف المحافل الإقليمية والدولية".

وأكد بحر عمق العلاقة الأخوية التي تربط الشعبين الشقيقين الفلسطيني والإيراني، سائلاً الله عز وجل أن يحفظ الجمهورية الإيرانية الشقيقة، وأن يديم عليها الأمن والاستقرار والنهضة والرخاء.

/انتهى/

رمز الخبر 1921875
https://ar.mehrnews.com/news/1921875/

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