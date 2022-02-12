رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني يهنئ بذكرى انتصار الثورة الاسلامية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال بحر في رسالته: "نحن إذ نهديكم باسم شعبنا الفلسطيني أصدق التهاني بهذه المناسبة، لنغتنم الفرصة لتثمين الدور التاريخي المُشرّف للجمهورية الإيرانية الشقيقة في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني".

وأضاف: "كما نشيد بمُساندة إيران الشقيقة قيادةً وشعبًا لمقاومة الشعب الفلسطيني المشروعة ونصرة قضيته العادلة في مختلف المحافل الإقليمية والدولية".

وأكد بحر عمق العلاقة الأخوية التي تربط الشعبين الشقيقين الفلسطيني والإيراني، سائلاً الله عز وجل أن يحفظ الجمهورية الإيرانية الشقيقة، وأن يديم عليها الأمن والاستقرار والنهضة والرخاء.

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